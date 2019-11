Cacciatore spara agli uccelli e colpisce 58enne sul posteriore

Un 58enne fiorentino è stato ferito, mentre era seduto dietro delle frasche, da un colpo di fucile esploso da un cacciatore di Poggibonsi 68enne durante una battuta di caccia agli uccelli in quel di Fonterutoli, a Castellina in Chianti. Il fatto è avvenuto ieri. Alcuni pallini di piombo hanno colpito il sedere del 58enne, soccorso poi dai mezzi inviati dal 118 e trasferito al policlinico delle Scotte a Siena per le prime cure. I carabinieri di Castellina sono intervenuti per i rilievi: licenza di caccia e porto d’armi del feritore sono in regola. L'uomo sarà segnalato alla procura per lesioni personali colpose.

