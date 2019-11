Ciclovia Tirrenica, Ceccarelli inaugura il nuovo tratto in occasione della due giorni su 'Intense'

Mercoledì 13 e giovedì 14 novembre ad Alberese, nel Parco della Maremma, si terrà una due-giorni dedicata a Intense (Itinerari turistici sostenibili), progetto europeo cofinanziato dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Intense ha scelto la Maremma per 'chiudere' i suoi anni di attività, volti a promuovere un turismo più sostenibile e rispettoso dell'ambiente e dei territori.

Il 14 novembre all'iniziativa parteciperà anche l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, che coglierà l'occasione per inaugurare il tratto di Ciclovia Tirrenica che va dal Ponte dell'Ombrone al centro visite del Parco, realizzato proprio con i fondi del progetto Intense.

Grazie a Intense, che ha coinvolto 13 partner tra Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Francia (Regione PACA), in Toscana sono state finanziate la progettazione - ed in alcuni casi la realizzazione - di tratti della Ciclovia Tirrenica nei Comuni di Fosdinovo, Massa, Montignoso, San Vincenzo, Piombino, Grosseto, Castiglione della Pescaia e nel Parco della Maremma, per un importo di oltre 500.000 euro. Il 13 e 14 novembre ad Alberese verranno presentati i risultati raggiunti e le linee guida elaborate attraverso un percorso partecipativo sulla gestione condivisa dell'itinerario INTENSE e della Ciclovia Tirrenica.

L'iniziativa si concluderà con un'escursione in bici nel Parco, con guide che illustreranno le bellezze naturalistiche e la storia dell'area.

