Cisterna che trasporta Gpl esce di strada, sul posto i vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Livorno sta intervenendo in via Pian di Rota a Livorno, in corrispondenza del raccordo di immissione nella variante Aurelia, per una cisterna trasportante GPL uscita di strada.

Non si segnalano perdite di gas.

La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza della zona in attesa dell'arrivo del Nucleo Speciale Travasi GPL dal Comando dei vigili del fuoco di Milano.

Il recupero potrà essere effettuato solo a bonifica avvenuta della cisterna dai vapori di GPL ( la cisterna non contiene prodotto allo stato liquefatto).

