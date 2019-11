Asfalto con crepe sul ponte Empoli-Sovigliana, rassicurazioni dal Comune

"In merito alla foto che circola da stamani sui social network, relativa a una crepa apparsa sulla carreggiata del ponte De Gasperi tra Sovigliana ed Empoli, l’Amministrazione comunale di Vinci rende noto che la Città Metropolitana ha effettuato un sopralluogo e sta monitorando il ponte.

Tuttavia, si tratta di una crepa all'altezza di un giunto, per cui è dovuta a un movimento di assestamento del giunto stesso. Pertanto, la situazione è sotto controllo, pedoni e automobilisti possono attraversare il ponte in tutta tranquillità". Così il Comune di Vinci spiega in una nota ufficiale della rottura dell'asfalto denunciata su Facebook questa mattina.

Riportiamo anche il post dell'ingegnere urbanista Carlo Pagliai, che conferma la lieve gravità dell'evento, ma che afferma anche una cosa diversa: l'assenza di un giunto che possa far staccare l'asfalto da una parte all'altra e che un evento simile, ma in misura minore, è presente anche sull'altra parte del ponte, sulla sponda empolese.

La nota di Fdi-Centrodestra per Empoli

"Sta circolando, da qualche ora, sui social, la foto di un’importante crepa nell’asfalto del ponte De Gasperi, che collega Empoli a Sovigliana di Vinci. Ovviamente ci auguriamo che questa crepa non riguardi la stabilità strutturale del ponte e riguardi solo l’asfalto del ponte stesso. Il tutto denota però una mancanza importante nella manutenzione, almeno quella ordinaria, dell’infrastruttura. Per questo abbiamo già predisposto un’interrogazione in consiglio comunale sull’argomento, che verrà presentata nelle prossime ore", così Andrea Poggianti e Federico Pavese

