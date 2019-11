Empoli città del Natale, la presentazione a palazzo del Pegaso

Empoli sarà la città del Natale fino al 6 gennaio 2020, con cerimonia inaugurale sabato 30 novembre 2019. Un’occasione importante per parlare a tutta la Toscana, visto che il 30 si celebra non solo S. Andrea, patrono di Empoli, ma anche l’abolizione della pena di morte nel 1786, grazie al Granduca Pietro Leopoldo.

Il Natale a Empoli, che trasformerà la città in un grande mercato natalizio, con attrazioni e iniziative dedicate a grandi e piccoli, sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 13 novembre alle ore 12.30, in sala Barile di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 - Firenze).

Insieme a Eugenio Giani, presidente dell’Assemblea toscana, interverranno Enrico Sostegni, consigliere regionale; Brenda Barnini, sindaco di Empoli; Antonio Ponzo Pellegrini, assessore al commercio e alle attività produttive del comune di Empoli; Gianluca D’Alessio, responsabile Confesercenti empolese Valdelsa; Nicola Nardini ed Eros Condelli, rispettivamente presidente e coordinatore eventi dell’associazione Centro storico Empoli.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

