Guidano ma sono senza patente, multe per oltre 15mila euro

Settimana di controlli sulla sicurezza stradale degli agenti di Polizia municipale del distaccamento di Rifredi, con molte multe per mancate revisioni e guida senza patente.

Lunedì 4 novembre, in via dell’Olmatello, è stata fermata una donna alla guida di un motociclo di proprietà di un’amica. La conducente è risultata senza patente ed è stata sanzionata con un verbale da 5100 euro e il fermo amministrativo dello scooter per 3 mesi. La proprietaria del mezzo è stata invece multata per incauto affidamento del mezzo con un verbale da 338 euro.

Venerdì 8 novembre in via Baracca una pattuglia ha fermato un autoveicolo risultato non revisionato (verbale da 173 euro) e subito dopo un motociclo non revisionato per due volte (verbale da 346 euro). Sempre in via Baracca gli agenti hanno fermato anche uno scooter con a bordo 2 uomini, entrambi noti alle forze dell’ordine. Il conducente è risultato privo di patente perché revocata ed è stato sanzionato con un verbale da 5100 euro e il ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi. Per l’uomo anche un ulteriore verbale da 173 euro per la revisione scaduta.

Molti controlli per la sicurezza stradale anche sabato notte. Intorno alle ore 2.30 una pattuglia ha fermato in via Ponte alle Mosse un motociclo privo di assicurazione: il conducente è stato sanzionato con un verbale da 868 euro oltre al taglio di 5 punti /patente ed il mezzo è stato sequestrato. Alle 4.30 in via Carlo del Prete la pattuglia ha fermato un’autovettura a noleggio condotta da una ventenne che però è risultata titolare di una patente valida soltanto per la conduzione dei ciclomotori. La donna è stata sanzionata con un verbale da 5100 euro e la patente è stata sospesa. Alle 5.30 c’è stato un intervento per un incidente che ha coinvolto un solo veicolo con alla guida un 20enne. Il giovane è risultato positivo al prova alcolimetrica nella fascia lieve ed essendo neopatentato è stato sanzionato con un verbale da 1450 euro e il taglio di 20 punti/patente. La sua patente è stata ritirata ed inviata alla prefettura dove verrà stabilita la durata della sospensione ( da 8 a 16 mesi) e il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo per 180 giorni. Dato che poi il mezzo è risultato con l’assicurazione scaduta da giugno scorso, per il giovane è scattato un ulteriore verbale da 868 euro oltre al sequestro del mezzo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

