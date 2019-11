Inaugura il Ciaf, un nuovo centro per le famiglie a Montespertoli

Sabato 16 Novembre, alle ore 11.30, l'Amministrazione Comunale inaugurerà il nuovo centro CIAF a Montespertoli, via Sonnino 13.

"C.I.A.F. - centro, infanzia, adolescenza e famiglia si configura come un luogo d'incontro, di iniziative e di servizi a sostegno della genitorialità che promuove e sviluppa tutte le attività mediante una progettazione integrata sia con la rete dei servizi educativi e delle scuole, sia con soggetti istituzionali e associazioni coinvolte nelle politiche familiari. - dichiara Daniela Di Lorenzo, Assessore alla Scuola e al Sociale - Le iniziative svolte nel C.I.A.F. hanno lo scopo di arricchire l'offerta educativa e di valorizzare il ruolo della genitorialità e la sua

funzione educativa a tutela della crescita dei minori e degli adolescenti."



Il C.I.A.F si articola in un'offerta di servizi:

- -Sportello informativo sui servizi presenti nel territorio

- Consulenza pedagogica e psicologica

- Incontri a tema

- Cicli di incontri pre-post partum

- Sportello ascolto per Famiglie

- Laboratori con esperti

- Incontri tra famiglie

- Progetto la banca del tempo

- Attività di sostegno scolastico

L'appuntamento quindi è Sabato 16 Novembre, ore 11.30, in via S. Sonnino 13.

Per aggiornamenti seguire la pagina facebook del Comune di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli

Tutte le notizie di Montespertoli