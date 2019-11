La Perla torna alla vittoria, contro Etrusca Volley finisce 3-0

POLISPORTIVA LA PERLA vs ETRUSCA VOLLEY 3-0 (25-10, 25-21, 25-20)

Dopo la prima sosta riprende il campionato di prima divisione che vede impegnata La Perla contro Etrusca Volley, formazione retrocessa dalla sedie D che si presenta nelle mure amiche con gli stessi 6 punti in classifica.

Alla partenza coach Corti si affida a Panzani in regia opposta a Novi, Donati e Borghi al centro, D'Alcamo e Bonifazi schiacciatori con Cipollini libero.

I primi due scambi vengono giocati al cardiopalma promettendo un grande spettacolo che poi non si realizza visto che le volterrane si spengono e le ragazze di ponticelli spingono sull'accelleratore, chiudendo il set con un notevole scarto.

Alla ripresa la situazione non cambia, la Perla si limita a gestire la partita contro un avversario che commette molti errori (29 nei tre set). Nel terzo parziale entra Campinoti al centro, le avversarie non si danno per vinte e si affidano all' esperienza di "Castellano" che viene ben contrastata da Novi e D'Alcamo che sia in attacco che al servizio mettono seriamente in difficolta le avversarie.

Il prossimo incontro si disputerà il 16 Novembre ore 18.00 con il derby contro Castelfranco attualmente fanalino di coda del nostro girone, tuttavia si prospetta una partita molto sentita visto che nella squadra avversaria militano ex atlete della nostra società e viceversa.

Bonifazi 10, Borghi 6, Novi 13, Campinoti 2, Donati 8, Panzani 0, D'Alcamo 7, Cipollini, Nigi 0, Mali 0, Alpini, Bianchi, Banti. Allenatore Corti, assistente Novi.

Fonte: Ufficio stampa

