La vita di Michelangelo Tilli in consiglio regionale: si presenta il romanzo di Claudia Centi

“I fiori del caffè profumano di gelsomino” è il primo romanzo di Claudia Centi, giovane empolese, oggi vicesindaco di Castelfiorentino. Ispirato alla vita di Michelangelo Tilli, botanico, esperto nelle arti del medicamento, che nel 1683 viene incaricato da Cosimo III de’ Medici di curare il Pascià della Turchia. Infiltrato alla corte del più potente uomo turco, riuscirà a scoprire alcuni dei misteri dell'impero ottomano, tra esoterismo, avventure, esperimenti botanici e amori.

Il libro di Claudia Centi sarà presentato domani, martedì 12 novembre 2019, alle 17, in sala Gigli del palazzo del Pegaso (in via Cavour 4, a Firenze). Dopo i saluti di Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana, intervengono il consigliere regionale Enrico Sostegni, l’editrice Gloria Pampaloni, l’architetto e illustratore Massimo Tosi. Modera Giancarla Armano. Sarà presente l’autrice.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

