Marijuana, cocaina e molti soldi: due arresti nel Pistoiese

I carabinieri di Ponte Buggianese, assieme al nucleo cinofili di Firenze, hanno tratto in arresto G.C., 43enne pregiudicato residente a Ponte Buggianese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato eseguito sabato scorso su richiesta di perquisizione della procura. In casa erano stati trovati 200 g di marijuana, 6 piante di cannabis indica già essiccate, 19 flaconi di metadone, nonché di bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Ora il 43enne si trova agli arresti domiciliari.

Invece i carabinieri del Norm di Pistoia hanno arrestato A. M. 34enne di origine albanese e residente a Firenze, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato fermato mentre si aggirava in auto per le strade del centro di Pistoia. Dal controllo del mezzo, intestato a un autonoleggio, sono saltati fuori oltre 10mila euro, che il controllato non sapeva giustificare. Nel domicilio a Firenze invece sono stati sequestrati 34 g di cocaina, bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento, nonché ulteriori 20mila euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Nel processo per direttissima, l'arresto è stato convalidato e il giudice ha deciso per i domiciliari.

