Micah P. Hinson per l'attesissimo live al The Cage

Ci sono artisti che hanno tanto da dire. Che sia il racconto di un passato tormentato, un’esplosione di emozioni che bruciano dentro o un occhio critico su politica e società, la musica è sempre stata usata come medium di lusso per lanciare un messaggio. Micah P. Hinson è uno di quelli che della musica ne ha fatto un pezzo di anima. In collaborazione con RADAR concerti, il The Cage è orgoglioso di presentare giovedì 14 novembre la tappa toscana del ritorno del cantautore americano in Italia, in un tour imperdibile che consentirà al nostro Paese di ascoltare dal vivo l’ultimo disco When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You, uscito il 26 ottobre 2018. Hinson è un artista poliedrico, protagonista di una vita forte e tormentata che ha sempre saputo tradurre magnificamente in canzoni; e chiunque conosce un po’ questa storia sa quante volte l’autore di Memphis sia stato sfiorato dall’idea di Apocalisse, morte e rinascita. Per questo ottavo album Hinson ha richiamato a sé tutti quei musicisti che hanno giocato un ruolo fondamentale nella sua crescita musicale: sono loro quei “24 Musicians of the Apocalypse” che compaiono nel disco, ispirati dalle statue della cattedrale di Santiago de Compostela. L’idea di “stop and rebirth” permea l’intero album, registrato in sole 24 ore, narrata con la sincerità che sempre ha accompagnato il folk dell’artista nato in Mississippi. È l’inevitabile destino della condizione umana, quello inesorabile di un inizio e di una fine: senza il primo non ci sarebbe il secondo e viceversa.

Un album intenso e delicato allo stesso tempo, che mescola la voce calda di Micah P. Hinson al corpo degli strumenti sapientemente scelti, in una celebrazione sublime della classica americana dalle sensazioni kerouachiane: un’Apocalisse musicale che il pubblico italiano vivrà ancora una volta.

Porte aperte allora dalle 21; per assicurarsi il posto in sala il prezzo del biglietto è di 15 euro più i diritti di prevendita. E chissà se il cantautore americano sarà ispirato dal “chiaro di luna” (ovviamente targato The Cage) per una nuova canzone…

