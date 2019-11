Modartech a Crea©tivity, incontri su design, creatività e innovazione

Il 14 e il 15 novembre, al Museo Piaggio di Pontedera, Istituto Modartech torna protagonista di Crea©tivity. L’evento - che ha come filo conduttore il tema delle connessioni, ConnAction - è giunto alla quattordicesima edizione e vede il Museo Piaggio ospitare due giorni di incontri e workshop su design, creatività e innovazione durante i quali all’Istituto è affidato il compito di sviluppare e coordinare l’area Fashion Design. Un’importante occasione per una riflessione sul ruolo e sulle dinamiche culturali tra scuole, università e aziende (promossa da Comune di Pontedera, Fondazione Piaggio, Istituto Modartech, ISIA Firenze, Istituto di BioRobotica – Scuola Superiore Sant’Anna, Pont-Tech e MBVision) che vede partecipare centinaia di studenti provenienti da tutta Italia impegnati in prove sul campo e incontri faccia a faccia con tanti ospiti speciali, presi in prestito al mondo della cultura, della scienza, della tecnologia e del design. Istituto Modartech sarà presente all’Open Conference con Luca Giannini dello studio Giannini & Associati, con un workshop dedicato a un progetto dell’area Fashion Design, con un’esposizione di capi realizzati dagli studenti e con la presentazione di un progetto a cura degli allievi del corso in Communication Design.

Per i ragazzi che - dopo aver toccato con mano la realtà dell’Istituto durante i lavori di Crea©tivity - volessero approfondire i contenuti dei corsi Modartech in partenza a gennaio, il 22 novembre è fissato un Open day. Durante la giornata verranno illustrati i corsi specialistici e professionalizzanti in Web & Graphic design, Modellista CAD abbigliamento, Modellistica e Alta sartoria, Modellista CAD calzatura (corsi che rilasciano qualifiche legalmente riconosciute a livello europeo - Standard EQF - e certificazioni di formazione professionale) oltre ad una new entry, un nuovo corso dedicato a Modellista CAD Borse e Pelletteria, mirato a formare figure specialistiche in grado di lavorare alla fase della modellistica e prototipazione e acquisire competenze specialistiche - dalla progettazione alla realizzazione - nella creazione di borse e articoli di piccola pelletteria, adottando sia tecniche tradizionali sia software professionali.

L’open day sarà inoltre una prima occasione per gli studenti delle scuole superiori per conoscere i corsi post diploma 2020 quali il post diploma in Fashion Design (quest'ultimo riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, al termine del quale viene rilasciato un titolo equivalente alla laurea triennale) e in Communication Design.

L'Open day si svolgerà venerdì 22 novembre dalle 14:30 alle 17. Una giornata a porte aperte, gratuita, durante la quale si potrà conoscere l’offerta formativa, visitare l'istituto, comprese le aule e i laboratori attrezzati, ma si potrà anche usufruire di colloqui individuali di orientamento e incontri con docenti specializzati nelle diverse discipline che saranno a disposizione per presentare progetti creativi e portfolio realizzati nei corsi.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione (posti limitati).

Per informazioni e registrazione: orientamento@modartech.com, +39 0587 58458.

Fonte: Modartech

Tutte le notizie di Pontedera