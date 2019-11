Nel cuore di Firenze uno spazio di incontro per ogni occasione di vita e lavoro

Congressi, convegni, esposizioni, spettacoli e concerti, serate di gala ed incontri sociali. Ogni momento di incontro è un’occasione di accrescimento. Per questo, il Movimento Life Beyond Tourism® propone una location unica nel cuore di Firenze, uno spazio altamente adattabile in una posizione centrale, servitissima e accessibile, dove sorgeva lo storico cinema Astra di cui ha mantenuto l’allure grazie a un sapiente restauro conservativo.

Oggi l’Auditorium al Duomo è una struttura poliedrica che ospita eventi culturali ad altissimo livello nel cuore di Firenze con spazi per ogni occasione di vita e lavoro. Ma non solo. L’Auditorium al Duomo può contare sulle altre strutture del Centro Congressi al Duomo sul territorio e su partnership con strutture d’eccellenza del territorio per coprire esigenze di incontro specifiche e garantire accommodation a 4 stelle e ristorazione di altissima qualità, dal coffe break alla cena di gala.

L’Auditorium si compone di 5 sale per un totale di oltre 400 posti seduti, servizi, camerini e sale prova oltre a servizi di logistica integrata e sistemi tecnologici di ultima generazione. Nello specifico, l’Auditorium offre:

· L’Anfiteatro Andrzej Tomaszewski, per meeting ed eventi di grande portata, può ospitare fino a 270 persone in configurazione a platea;

· La Sala Borselli, per pranzi di lavoro, cene di gala e ricevimenti, configurabile con tavoli o a buffet fino a 220 ospiti

· Tre sale modulari per eventi privati, presentazioni culturali, meeting aziendali, corsi, formazione ma anche sottosessioni o banchetti;

· Servizi esclusivi come reception e bar dedicati, escursioni e visite guidate, convenzioni per il parcheggio nelle immediate vicinanze e molto altro;

· Attrezzature e sistemi professionali come la cabina regia, la traduzione simultanea, sistemi di videoconferenza, sistemi audio/video, fibra, wi-fi e anche un pianoforte a coda Yamaha.

Oltre a tutti i plus strutturali e ai servizi di eccellenza, l’Auditorium al Duomo assicura un asset unico: uno staff altamente qualificato con esperienza pluriennale nell’organizzazione di eventi in grado di assistere puntualmente gli ospiti e proporre all’organizzazione idee creative e coerenti allo stile dell’evento che si desidera organizzare.

Le strutture del Centro Congressi al Duomo comprendono altri due spazi congressuali, Palazzo Coppini e ICLab – Intercultural Creativity Laboratory, gli Hotel 4 stelle Laurus al Duomo e Pitti Palace al Ponte Vecchio con il Ristorante Wine Bar Alla Torre De’ Rossi e con il Caffè Astra al Duomo. Cinque magnifiche strutture per un unicum nell’offerta ricettiva nazionale e internazionale. Un’ospitalità completa capace di soddisfare ogni esigenza sia per il segmento business che leisure.

Le due strutture congressuali ampliano e completano l’offerta sia dal punto di vista della diffusione territoriale che dello stile di accoglienza:

· Palazzo Coppini, sede della Fondazione Romualdo Del Bianco® con il suo Istituto Internazionale Life Beyond Tourism®, è uno spazio museale con una capienza totale di 150 persone in sette sale eleganti, tutte diverse tra loro. Un monumento alle culture e alle relazioni umane nel cuore della città, perfetto per incontri e presentazioni culturali.

· ICLab – Intercultural Creativity Laboratory è un vero e proprio Campus circondato di facilities, perfetto per la formazione professionale e posizionato strategicamente per fruire dello straordinario contesto artistico, culturale e al contempo dinamico della città di Firenze nella sua area di massimo sviluppo e dinamismo. Quasi 1000mq di open space essenziale, dinamico, polifunzionale ed estremamente flessibile e modulabile per mostre, esposizioni e workshop.

Un orientamento alla cultura e al dialogo nelle sue varie espressioni che deriva direttamente dal Movimento Life Beyond Tourism®, alla base del CCAD, che coinvolge privati ed enti pubblici nella proposta di un turismo dei valori per favorire la conoscenza e il dialogo interculturale. Una nuova connotazione del valore dell’accoglienza, dove il dialogo, la conoscenza e il patrimonio artistico sono le basi di un turismo sostenibile. L’Ospite delle strutture Life Beyond Tourism - Centro Congressi al Duomo, può vivere una nuova esperienza di Firenze e scoprire il carattere del territorio attraverso le sue espressioni culturali, le istituzioni e le imprese economiche.

