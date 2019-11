"Nessuna fuga di gas al nido di Casteldelbosco": Capecchi contro gli 'allarmismi'

A “Il Galeone Dorato”, Nido d’Infanzia di Casteldelbosco, non c’è stata alcuna fuga di gas. Questo è il risultato delle verifiche portate avanti dai Vigili del fuoco attraverso la propria strumentazione. «Da più parti è stato descritto l’episodio accaduto qualche giorno fa come una fuga di gas – commenta il sindaco Giovanni Capecchi – anche se, nei fatti, nessuna fuga di gas è stata riscontrata: prima di creare allarmismo, occorrerebbe sempre accertarsi di come sono andate realmente le cose».

Dopo che l’allarme è scattato e il personale de “Il Galeone Dorato” ha seguito tutti i protocolli di sicurezza previsti in tale evenienza, il sindaco ha predisposto la chiusura dei locali in attesa dei necessari controlli precauzionali. «Ripeto: non c’è stata una fuga di gas – continua – dal momento in cui intervengono i Vigili del fuoco, però, questi devono seguire giustamente delle procedure che attestino che i locali siano agibili nel massimo della sicurezza per chi li vive quotidianamente».

Come riportato dagli uffici tecnici e dal personale che hanno svolto le verifiche, l’edificio e l’impianto energetico non riportano alcuna criticità. «Sono stati controllati sia il deposito di Gpl, sia le tubature ad esso connesse, oltre alle relative elettrovalvole – spiega il sindaco – il risultato è lo stesso: nessun problema per quanto riguarda la sicurezza».

Come detto, i Vigili del fuoco, una volta suonato l’allarme e recatisi sul posto, devono seguire procedure standard di sicurezza che richiedono la chiusura del Nido fino al definitivo accertamento del problema. «Sarebbe da irresponsabili agire diversamente, ma tutti i controlli svolti sino ad ora hanno dato esito positivo – puntualizza il sindaco Giovanni Capecchi – mi dispiace, quindi, che si cerchi di montare una polemica anche a fronte di una serie di controlli regolati da specifiche normative: chiunque, al posto di questa amministrazione, avrebbe dovuto attenersi agli stessi protocolli di sicurezza dei Vigili del fuoco, che voglio ringraziare per il grande lavoro svolto e per la loro prontezza d’intervento». A breve, dunque, sarà ordinata anche la riapertura de “Il Galeone Dorato”, di cui sarà data comunicazione alle famiglie e alla cittadinanza

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno