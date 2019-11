Olio extravergine toscano, nominati 80 ambasciatori

Nominati stamattina i primi 80 ambasciatori dell'olio extravergine toscano. E' avvenuto a Rosignano Solvay, all'Istituto statale di istruzione superiore Mattei nel corso di un'iniziativa promossa dalla Regione, attraverso le Direzioni Agricoltura e Sviluppo rurale e Istruzione e Formazione Lavoro, per valorizzare e favorire la conoscenza dell'olio extravergine di oliva toscano di qualità certificata. Coinvolti nel progetto l'Istituto Superiore di Istruzione Secondaria"E. Mattei" di Rosignano Solvay (Li), l'Istituto Tecnico Agrario "Busdraghi" di Mutigliano (Lu) e l'l'Istituto Superiore di Istruzione Secondaria "Einauidi- Ceccherelli" di Piombino (Li).

Gli studenti hanno realizzato un menu con prodotti di filiera corta che ha permesso di valorizzare al meglio tutte le qualità dei migliori oli toscani, ovvero i 47 oli extravergine di oliva DOP e IGP, provenienti da tutta la Toscana in rappresentanza delle quattro DOP toscane dell'olio (Chianti Classico, Lucca, Seggiano, Terre di Siena) oltre all'IGP Toscano. Insieme ai propri insegnanti, e in collaborazione con l'Unione Regionale Cuochi Toscani, gli studenti hanno presentato un menu speciale con protagonista l'olio: oltre alle carni fornite dal Consorzio del Vitellone Bianco dell'Appennino Toscano IGP, sono state utilizzate le farine fornite dal Consorzio del Pane Toscano DOP per preparare il pane, appunto, secondo il disciplinare del Consorzio stesso.

Un riconoscimento particolare all'iniziativa promossa dalla Regione è arrivato dal critico enogastronomico Salvatore Marchese che che ha partecipato all'iniziativa insieme a ristoratori, chef della Federazione Italiana Cuochi, giornalisti ed esperti di comunicazione. Oltre naturalmente ai produttori che hanno nominato i primi 80 ambasciatori dell'olio extra vergine toscano.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

