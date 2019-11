I più letti della settimana: molta cronaca e la tappa pratese di Linea Verde

Ritorna la rubrica dedicata al riassunto degli articoli più letti della scorsa settimana su gonews.it. L'articolo ha lo scopo di ricapitolare i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la settimana appena passata, siano essi di cronaca nera o di costume o ancora di politica. Il criterio è quello delle letture evidenziate con i dati certificati da Google Analytics. Per scelta della redazione e rispetto nei confronti di chi è toccato da lutti, non saranno evidenziati i numeri degli articoli di cronaca nera. In questo pezzo analizziamo la settimana compresa tra lunedì 4 novembte 2019 e domenica 10 novembre 2019.

Hanno suscitato molto scalpore le notizie di due scomparse nell'Empolese: quella dell'imprenditore Federico Lastrucci, originario di Empoli ma residente a Firenze, scomparso a soli 52 anni, e quella di Franco Cioni, originario di Capraia Fiorentina, di cui vi abbiamo raccontato i funerali e la vicinanza di amici, parenti e istituzioni.

Altre due notizie di cronaca: la prima sui controlli di polizia e municipale tra Sovigliana (Vinci) ed Empoli che hanno portato a 4 persone denunciate per reati vari, tra alcol somministrato ai minori e l'aver organizzato una serata da discoteca con 200 persone in un seminterrato senza le giuste precauzioni di sicurezza. L'articolo è stato aperto 8.500 volte circa. Un brutto incidente all'altezza di Pontorme, con un'anziana investita da un furgone, è stato invece cliccato oltre 6mila volte.

Tra le prime 5 notizie più lette trova però spazio pure un appuntamento più leggero: ha fatto il giro del web la visita a Prato della troupe di Linea Verde, il noto programma del weekend di Rai1. Il passaparola ha portato quasi 7mila click.

Hanno avuto un buon seguito di pubblico anche articoli più soft: ad esempio com'è andata la puntata di Quattro Ristoranti, programma presentato e curato da Alessandro Borghese, nella tappa fiorentina. Rimanendo nel culinario, vi segnaliamo anche l'elenco dei ristoranti stellati Michelin, tra new entry e fuoriuscite. Ha suscitato curiosità anche la Vespa Piaggio elettrica da 70km/h e le altre novità del gruppo guidato da Colaninno. Infine la sanità: il percorso attivato dalla Regione per gli affetti da fibromialgia.

Vi ricordiamo che il sondaggio di questa settimana, al quale potete votare nella colonna di destra, si incentra sulla domanda: a Empoli c'è un clima d'odio?

