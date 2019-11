Presidente consiglio di disciplina delle aziende di trasporto, in scadenza i termini per candidarsi

Scadranno sabato prossimo, 16 novembre, i termini per presentare la propria candidatura per la nomina a presidente del consiglio di disciplina presso le aziende di trasporto (art. 10 l.r. 42/1998). L'avviso integrale è stato pubblicato sul BURT n.45, parte III, del 6 novembre 2019. L'avviso - con il modello di domanda per la presentazione della candidatura - è reperibile alla pagina http://www.regione.toscana.it/-/altri-avvi-1

Le aziende di trasporto per le quali è aperta la selezione sono: ATAF Gestioni S.r.l. con sede a Firenze, Autolinee Toscane S.p.a. con sede a Borgo San Lorenzo, CAP Società Cooperativa con sede a Prato, Copit S.p.a. con sede a Pistoia, CTT Nord S.r.l. con sede a Pisa, FS Busitalia S.rl. con sede a Firenze, GEST S.p.a. con sede a Scandicci, Li-nea S.p.a. con sede a Scandicci, TIEMME S.p.a. con sede ad Arezzo.

Per la nomina costituiscono titolo di preferenza, in ordine decrescente: appartenenza alla magistratura ordinaria e onoraria; esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie; esercizio, anche pregresso, per almeno un quinquennio della professione di avvocato, con comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro; esercizio di funzioni direttive inerenti alla gestione del personale in enti pubblici o in aziende private. La candidatura può essere presentata per una o più delle aziende, tuttavia ciascun candidato potrà essere nominato presidente di un solo consiglio di disciplina.

Fonte: Regione Toscana

