Raccolta alimentare solidale della Croce Rossa a Sovigliana

Nella giornata di sabato 16 novembre grazie ai nostri volontari svolgeremo una raccolta alimentare finalizzata a raccogliere materiale per le famiglie assistite dal nostro comitato. Tale raccolta avverrà presso il supermercato Marzi e Fulignati di Sovigliana Vinci, Viale Palmiro Togliatti, 98. La raccolta alimentare avrà il seguente orario: dalle ore 8:30 alle ore 19:30, orario continuato. Un ringraziamento particolare per il supermercato Marzi e Fulignati che da sempre è disponibile per tale iniziativa, nonché alla popolazione che risponde sempre in modo incredibile quando si tratta di dare una mano.

Fonte: Croce Rossa Italiana - comitato di Empoli

Tutte le notizie di Vinci