Denuncia pestaggio e rapina alla stazione di Empoli, ma si era inventato tutto

Aveva denunciato di essere stato aggredito e rapinato da uno sconosciuto alla stazione di Empoli di notte, portando all'attenzione della polizia anche il referto del 118 e foto di escoriazioni. Ma in realtà aveva bevuto troppo e assunto stupefacenti, per cui era crollato su una fioriera ed era stato trasferito in pronto soccorso al 'San Giuseppe' di Empoli. , Da tempo la Stazione di Empoli e le zone limitrofe sono oggetto di assidui controlli da parte delle pattuglie dalla Polizia di Stato ed ogni episodio che vi accade viene esaminato ed accertato con la massima attenzione. Per questo è stato denunciato per simulazione di reato un 22enne di Lamporecchio.

I fatti denunciati risalivano al 23 ottobre, ma il giovane si è recato a sporgere denuncia solo il 30 perché inizialmente non ricordava nulla. Il pestaggio asserito sarebbe avvenuto alle 2 di notte, quando uno sconosciuto l'avrebbe colpito sull’orecchio destro con un pugno, facendolo cadere a terra. Poi sarebbe stato ancora colpito e picchiato fino a perdere i sensi. Alle 5 si sarebbe risvegliato al pronto soccorso, senza avere più con sé 145 Euro. L'ambulanza era giunta intorno alle 4.40 del mattino. Il referto parlava di politrauma contusivo, guaribile in 10 giorni. A corredo di quanto denunciato, il giovane portava 4 foto dove era ritratto con escoriazioni e tumefazioni al volto.

Le indagini partivano in salita per gli agenti del commissariato: le telecamere della zona, per il troppo tempo intercorso, non potevano essere utilizzate, ma si era possibile notare quelle di un esercizio commerciale della zona dove il giovane aveva sostento di essere andato prima dell’aggressione. Ma lì non c'era. Sono state contattate le persone che lo avevano soccorso e un testimone che aveva chiamato i soccorsi.

Questi riferivano di una persona in stato confusionale per evidente stato di ubriachezza (circostanza taciuta dal denunciante e non in referto). Il testimone ha detto poi di aver chiamato due volte i soccorsi, una prima volta perché lo aveva trovato a terra in biale Buozzi, senza conoscenza, per aver bevuto troppo, una seconda volta, nei pressi della stazione, perché era caduto ed aveva sbattuto la testa su una fioriera. Solo questa seconda volta veniva portato al pronto soccorso. Si veniva poi a sapere che l’esame tossicologico fatto in ospedale era positivo per assunzione di stupefacenti.

Gli agenti pertanto riconvocavano il giovane che, dinanzi all’evidenza, diceva che quanto denunciato non era frutto dei suoi ricordi, e che era probabile che i soldi che gli mancavano li avesse spesi per droga ed alcool.

