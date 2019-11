Rifiuti in strada, oltre 800 kg raccolti a Fucecchio

Sono 820 i kg di spazzatura raccolti dagli operatori di Alia in quattro distinti interventi di pulizia delle banchine e dei cigli realizzati su alcuni tratti delle strade provinciali che attraversano il comune di Fucecchio. L’intervento ha interessato la Sp 15 Romana Lucchese, la Sp 60 via Pesciatina, la Sp 61 dalle Vedute a Poggio Adorno e la Sp 111 di Massarella.

Quattro interventi nei quali gli operatori hanno recuperato bottiglie, lattine, cartacce e tanti altri tipi di rifiuti che automobilisti incivili gettano dai finestrini delle proprie vetture in transito. Nel corso del 2019 su queste strade è la seconda volta che si procede ad un intervento di pulizia e recupero dei rifiuti gettati lungo le banchine.

“Un quantitativo come quello raccolto – spiega il sindaco Alessio Spinelli - deve farci riflettere sulla mancanza di senso civico che ancora, purtroppo, pervade lo stile di vita di molti. L’amministrazione comunale investe ingenti risorse nella salvaguardia dell’ambiente, risorse che potrebbero essere risparmiate o destinate ad altri servizi per i cittadini. Auspichiamo che questa mancanza di educazione civica possa ben presto essere colmata da atteggiamenti che siano in linea con il rispetto della natura e dei luoghi pubblici”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

