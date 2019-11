Rischio Sismico, seminario in Confcommercio

Come ricevere un check up gratuito e sfruttare il sisma bonus. In occasione del mese della prevenzione sisimica, Confcommercio Provincia di Pisa organizza in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa un seminario informativo aperto a tutti, volto a promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi sismici legati al nostro territorio e degli strumenti messi in campo sia dalla Legge di Bilancio con il Sisma Bonus. Il primo di questi seminari si svolgerà martedì 12 novembre dalle ore 14:30 alle 16:00, presso la sede centrale Confcommercio: Pisa, Via Chiassatello n° 67 c/o Corte Sanac e prevede la partecipazione della presidente provinciale dell'Ordine degli Ingegneri Chiara Fiore e del presidente di Confcommercio Professioni Fabrizio Giuliano. Diamoci una scossa! è un progetto promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e da Fondazione Inarcassa, che si svolgerà per tutto il mese di novembre con l’obiettivo di portare avanti un programma di prevenzione attiva nel nostro Paese.

Fonte: Confcommercio Pisa

Tutte le notizie di Pisa