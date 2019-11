Scontro tra auto e camion sulla Bientinese: ci sono feriti. Strada chiusa

Incidente sulla via Bientinese tra Bientina e il bivio per Orentano nel tardo pomeriggio di oggi dove un mezzo pesante è finito fuori strada finendo la sua corsa contro un albero. Nell'incidente, avvenuto intorno alle ore 19.30, sarebbe coinvolta anche un'auto. Ancora da chiarire la dinamica. Ad avere la peggio è stato il camionista che, seppur cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Anche l'autista dell'auto ha riportato lievi ferite.

Il mezzo pesante è finito in bilico tra la strada e il canale, occupando gran parte della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno richiesto anche l'intervento della gru da Pisa per la rimozione del camion. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto anche i carabinieri.

