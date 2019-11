Sicurezza, Cellai (FI): "Nardella e il PD non credibili"

"Il sindaco Nardella e il PD, sul tema della sicurezza, non sono credibili. Questa amministrazione è debole e inerte: lo dimostrano i continui e crescenti episodi di criminalità ad opera di extracomunitari irregolari". Questo l'attacco del capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai nel dibattito di oggi in consiglio comunale sulla sicurezza in città.

"Noi torniamo a ribadire la necessità di individuare un sito per realizzare un centro di permanenza temporanea in Toscana atto a gestire la permanenza e il rimpatrio delle persone irregolari e per tutelare loro stessi da una condizione giocoforza di illegalità. E chiediamo a tutti, a cominciare dal PD, di pretendere che Nardella faccia la propria parte, anche nella riorganizzazione di figure importanti per la sicurezza quale il vigile e il poliziotto o carabiniere di Quartiere – aggiunge il capogruppo azzurro –. Il PD, fino a pochi mesi fa, non perdeva occasione per attaccare il Governo ed in particolare l’allora ministro degli interni colpevole, a loro dire, di non aver destinato a Firenze i 100 agenti di Polizia precedentemente annunciati. Da quando il PD è tornato al Governo, dove si è insediato un altro ministro degli interni, il PD si è barricato dietro un religioso silenzio nonostante il susseguirsi davvero preoccupante di episodi criminosi".

"Il centrodestra, per rendere i cittadini di Firenze più sicuri, ha le idee chiare da sempre: centro di permanenza temporanea per governare il fenomeno dei migranti; presidi fissi di Polizia Municipale nei quartieri; coordinamento con le forze dell'ordine in funzione antidegrado, fornire ai vigili gli strumenti necessari per la difesa propria e dei cittadini. Il PD, dopo decenni di governo della città e della regione, ha dimostrato invece coi fatti di non sapere neppure da che parte cominciare" conclude Cellai.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

