Sposarsi nei luoghi di Leonardo: il Comune apre a nuove strutture

Sposarsi in atmosfere rinascimentali, immersi nei paesaggi toscani ritratti dalla mano di Leonardo da Vinci. È l'opportunità fornita dal Comune di Vinci a tutte le coppie che desiderano ricordare in maniera ancora più speciale il giorno più bello della loro vita.

L'Amministrazione comunale ha infatti rinnovato nei giorni scorsi la manifestazione d'interesse per l'istituzione di uffici separati di stato civile rivolta alle strutture ricettive turistiche del territorio. In sostanza, alle coppie che decidono di sposarsi con rito civile, viene offerta la possibilità di celebrare il matrimonio in altre location prestigiose presenti sul territorio che ha dato i natali a Leonardo.

Il Codice civile, infatti, prevede che il matrimonio debba essere celebrato pubblicamente nella Casa comunale o “in alternativa, in uno o più separati Uffici dello stato civile, purché di proprietà o nella disponibilità del Comune e ubicata nel territorio di pertinenza”.

In pratica, attraverso la manifestazione d’interesse, le strutture ricettive interessate, situate sul territorio, dovranno concedere al Comune, in comodato gratuito, locali in ville storiche, case vacanza o agriturismi, per la celebrazione di matrimoni civili. Per fare domanda basta scaricare e riempire il modulo apposito pubblicato sul sito del Comune di Vinci e poi consegnarlo all'Ufficio protocollo.

L'accordo con il Comune avrà durata triennale a partire dalla stipula del contratto e potrà essere prorogato per un ulteriore triennio. Per tutte le informazioni utili basta collegarsi al sito del Comune di Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

