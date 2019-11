Il tartufo bianco pregiato delle Colline Sanminiatesi, il convegno di Aic Empoli

Il convegno, organizzato dalla Delegazione di Empoli dell’Accademia Italiana della Cucina nell’ambito della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco, giunta alla 49^ edizione, si propone di diffondere la corretta conoscenza del pregiato tartufo bianco nativo delle Colline Sanminiatesi, unanimemente riconosciuto di grande pregio gastronomico.

Lo scopo è far conoscere più compiutamente questa pregiata ed apprezzatissima eccellenza del nostro territorio, ove si potranno acquisire informazioni sulla natura del tartufo bianco, sulla sua storia tra le colline san-miniatesi, sui luoghi ove andare a cercarlo, su come poterlo riconoscere e su come poterlo utilizzare in cucina. Tuber magnatum Pico, questo il nome scientifico del pregiato fungo ipogeo, la cui designazione speciologica “magnatum” vuole sottolineare il suo elevato valore intrinseco, dettato dalla fortunata combinazione tra gusto prelibato, aroma assai gradevole e rarità. La designazione “Pico” vuole invece ricordare il medico piemontese Vittorio Pico che per primo, nel 1788, descrisse scientificamente il tartufo bianco assegnandogli l’attuale nome di Tuber magnatum.

A disquisire saranno esperti del settore come Zeffiro Ciuffoletti della Accademia dei Georgofili, Manuela Giovannetti dell’Università degli Studi di Pisa, Carlo Viti dell’Università degli Studi di Firenze, Dott. Guido Franchi, Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi e Gilberto Rossi del ristorante" Pepe Nero" di San Miniato. A fare gli onori di casa il Prof. Massimo Vincenzini delegato AIC di Empoli.

L’Accademia Italiana della Cucina, fondata nel 1953 e riconosciuta con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali “Istituzione Culturale della Repubblica Italiana”, ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana, di cui promuove e favorisce il miglioramento in Italia e all’estero. L’Accademia è una Associazione senza fini di lucro che persegue il suo scopo attraverso l’attività dei suoi organi nazionali e delle sue Delegazioni territoriali in Italia e all’estero e pubblicizza le proprie iniziative in Italia e all’estero con la pubblicazione di una rivista mensile “Civiltà della Tavola”, con la pubblicazione annuale del “Carnet degli Accademici” e con la pubblicazione annuale della “Guida ai Ristoranti“, oltre a innumerevoli pubblicazioni inerente il settore.(www.accademiaitalianadellacucina.it )

