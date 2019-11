Teatro Verdi, stagione lirica 2019-20 presentata al Centro Polivalente San Zeno

Portare il Teatro in città. Con questo preciso impegno, ormai da tre anni, è sorta una collaborazione tra Teatro Verdi di Pisa, Società della Salute della Zona Pisa e Centro Polivalente San Zeno che prevede una doppia attività. Una divulgativa volta a favorire la comprensione dell'Opera Teatrale. Ed una organizzativa per garantire un accesso riservato alle categorie sociali fragili (anziani, disabili, indigenti) che intendano fruire a titolo gratuito o fortemente scontato di alcuni spettacoli.

Per questo motivo, proprio al Centro San Zeno, mercoledì 13 novembre alle ore 16:30 il Maestro Stefano Vizioli, direttore artistico per le attività musicali del Teatro Verdi, parteciperà ad un incontro aperto al pubblico per presentare la Stagione Lirica 2019/2020. Un'ora di piacevole confronto nel quale attraverso racconti, curiosità, aneddoti verrà fatta una carrellata sulle Opere in programma, dall'Empio Punito, già andato in scena, ai prossimi appuntamenti in calendario, Tosca, Ernani, Don Giovanni, ecc..

Fonte: Ufficio stampa

