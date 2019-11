Torneo Rosa di Bocce a Castelfranco, raccolti 2.200 euro

Oggi, 10 Novembre, con il rituale pranzo è terminato l’11° Torneo Rosa Di Bocce, tenutosi presso il Bocciodromo il Canniccio della Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto.

Torneo organizzato, ormai da 11 anni, dalla Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto a favore dell’Associazione Famiglie Handicappati

In mattinata si sono disputate le finali e al termine delle partite tutte le partecipanti, gli amici e i familiari hanno consumato il pranzo in allegria, inoltre ,erano presenti il sindaco, gli assessori Chiara Bonciolini, Monica Aringhieri, l'ex assessore Lida Merola, la Vicesindaco di Montopoli Linda Vanni e la consigliera Regionale Alessandra Nardini .

Quest’anno ricorrevano i 30 anni dell’Associazione Famiglie Handicappati ed è stata colta l’occasione, anche, per festeggiare questo importante anniversario.

Il Presidente Marisa Cupelli ha ripercorso i primi anni dell’Associazione, da quando si disponeva dei locali della Crocetta a San Miniato, per svolgere le attività, ad oggi che abbiamo a disposizione i locali del Comune di Castelfranco di Sotto in Via Vittorio Emanuele 2, ha ricordato i bisogni di allora e ha affermato che molte cose sono state fatte o sono in fase di svolgimento, e che in cantiere ci sono nuove idee, qualcosa è stato già progettato, altrO è nei nostri futuri programmi .

Ha ricordato che l’attività storica dell’Associazione è la Ludoteca creata per intrattenere e far socializzare un gruppo di ragazzi, che con il tempo sono diventati adulti. Un contenitore di quattro pomeriggi settimanali dove i partecipanti intraprendono varie attività: Musicoterapia, attività motoria, laboratorio di attività manuali e attività di espressione.

Ha informato che l’Associazione è promotore di un Progetto in svolgimento che avuto l’80% di contributo dalla Regione Toscana intitolato “ Punto di ascolto attivo per l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani- adulti con disabilità intellettiva, elaborato dalla Dott.ssa Manola Orsi, la psicologa di riferimento della nostra Associazione e da lei diretto . Per questo c’è uno sportello gratuito apero al pubblico presso la nostra sede.

Ha spiegato che per la prima volta quest’anno, l’Associazione ha presentato un progetto alla Società della salute, dedicato ai nostri associati, in collaborazione con l’ASD GAM, per le Vacanze Estive al Campeggio Pappasole di Riotorto , dove sei partecipanti hanno sperimentato le ferie in autonomia e la vita in gruppo, lontani dalla famiglia e le famiglie stesse hanno potuto trascorrere un periodo di sollievo dalla routine abituale.

L’associazione ha ideato un progetto nominato “ Abilità in cucina” in collaborazione con l’ARCI di Castelfranco di sotto , progetto presentato alla Regione e in attesa di accoglimento. Se verrà accettato , è stato previsto che I partecipanti si ritroveranno, una volta alla settimana , intorno alle ore 18 nella cucina della Casa del Popolo con una cuoca e qualche volontario , per essere avviati alla preparazione di pietanze semplici, quelle di tutti giorni, che poi consumeranno tutti assieme, sarà data a loro la possibilità di acquisire l’HACCP e infine verrà insegnato loro le tecniche per l’apparecchiatura dei tavoli ecc. Questo è stato inteso per contribuire all’acquisizione della loro autonomia personale e alla socializzazione del gruppo.

E’ forte nell’Associazione la voglia di cimentarsi nella preparazione del Dopo di Noi, avviare un gruppo di adulti disabili a sperimentare l’autonomia in un progetto di vita futura, collaborando con chi avrà voglia e le competenze per farlo con noi .

Tutto quanto fatto e tutto quando si farà non potrebbe essere fatto senza la collaborazione di quanti ci sostengono e siamo molto orgogliosi di questo, pertanto ringraziamo tutti dalle donne che ogni anno si mettono in gioco per la nostra causa, ai partecipanti al pranzo, al Presidente e al Consiglio della Casa del Popolo, ai volontari dell’Arci e a quelli di Una Goccia onlus che ci hanno servito a tavola, al Sindaco Gabriele Toti e la giunta di Castelfranco di Sotto, alla Vicesindaco di Montopoli Linda Vanni e alla Consigliera regionale Alessandra Nardini, a tutte le ditte, compreso la sezione Soci Coop di zona, che ci hanno donato il materiale per preparare la Lotteria e a Manuela che l’ha preparata.

Il presidente Salvatore Morena a seguito di questa manifestazione ci ha consegnato un assegno di 2.200 euro.

