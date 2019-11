Trovato con la marijuana a Ponzano: denunciato 19enne

Nel pomeriggio del 9 novembre scorso gli agenti della volante, durante un servizio di controllo del territorio nella zona della Stazione di Empoli, fermavano un via Cantini, zona Ponzano, un gruppo di 4 giovani intento a parlare tra di loro. Uno di essi, un 19enne italiano e residente in zona, è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana. La perquisizione veniva estesa anche al suo domicilio, ma con esito negativo. Veniva pertanto denunciato alla Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

