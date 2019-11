Via dello Stadio, ultimatum di Toti alla ditta vincitrice dell'appalto

Gli interventi di risanamento della pavimentazione stradale in Via dello Stadio sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria nel mese di settembre scorso che, dopo una prima fase di lavori (di scavo e sostituzione di cordoli e zanelle), si è, purtroppo, fermata non completando l’asfaltatura della strada. Il Comune di Castelfranco di Sotto, ha sollecitato alla ditta la ripresa dei lavori impartendo un temine ultimo per la conclusione degli stessi, al termine del quale, se ancora la situazione sarà rimasta la stessa, si andrà alla risoluzione del contratto (con i tempi previsti dalla normativa).

“Non possiamo più rimandare i lavori necessari e risanare Via dello Stadio. Questo intervento era ed è una priorità per Castelfranco che purtroppo ha trovato un ostacolo che non potevamo prevedere – ha commentato il sindaco Gabriele Toti - . Mi dispiace profondamente per la situazione di disagio che si è venuta a creare e mi dispiace che le ditte che si aggiudicano le gare di appalto si comportino così. Questo non è un modo di lavorare accettabile, compromette la riuscita di un’opera molto attesa dai cittadini e, invece di risolvere una situazione, alimenta le difficoltà presenti”. “Come Comune faremo tutto il possibile perché questa strada sia al più presto riqualificata. Cercheremo di accorciare quanto più possibile i tempi per poter sbloccare i lavori e trovare finalmente una soluzione, che sappiamo essere necessaria”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

