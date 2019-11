Web-learning, il 12 novembre l'assessore Grieco al convegno organizzato da Trio

Quali sono le connessioni vincenti tra territorio e trasformazione digitale? Come possono la formazione online e l'importante esperienza di Trio, il sistema di web-learning toscano, contribuire a risultati concreti e visibili?

Alle domande cercherà di dare risposta l'evento "Mettere in connessione in tempi di trasformazione digitale" che si svolgerà domani, martedì 12 novembre, all'Auditorium di Santa Apollonia a Firenze a partire dalle 10 (via San Gallo, 25).

L'evento, che sarà inaugurato dall'assessore all'Istruzione e alla formazione della Regione, Cristina Grieco, intende creare un ponte tra il mondo della scuola, quello del lavoro e gli interventi delle politiche attive, per fare il punto su quanto si fa e quanto si può e si deve fare grazie alla formazione professionale.

Ad organizzare il convegno è Trio, il servizio di formazione a distanza della Regione Toscana. Il seminario, che sarà concluso proprio dal direttore di Trio, Massimo Giacomelli, vedrà coinvolti esponenti del sistema scolastico regionale, delle imprese e del mondo del lavoro, delle politiche attive e della Regione.

Il convegno è aperto a tutti coloro che sono interessati alle evoluzioni del progetto e alle ispirazioni. Con esso si intende fare il punto su quanto la formazione online ha creato, e continua a creare, in tempi di digital transformation.

Il sistema Trio, basato sulla condivisione dei saperi in ambienti open source, nella sua ultima versione si è ormai affermato come una delle piattaforme di e-learning più dinamiche e aggiornate, fulcro per l'avvio di iniziative e progetti innovativi legati alle specifiche esigenze del territorio toscano.

