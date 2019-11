A Empoli l'iniziativa dell'AIA 'Arbitro per un giorno'

L'Associazione Italiana Arbitri-Empoli, di concerto col Comune di Empoli, organizza al Cinema La Perla dalle 10 alle 12 di lunedì 18 novembre l'iniziativa Arbitro per un giorno: il rispetto delle regole.

Relatori dell'incontro saranno gli arbitri internazionali di calcio Gianluca Rocchi di Firenze e Lorenzo Manganelli di Valdarno, assieme protagonisti da molti anni sui palcoscenici mondiali più importanti, l'Assessore allo Sport Fabrizio Biuzzi, l'ex arbitro Riccardo Pinzani, oggi dirigente del Parma, e l'Avv. Francesco Marzocchini, in rappresentanza dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). Modererà il giornalista Giacomo Cioni.

All'iniziativa hanno aderito gran parte delle scuole medie superiori di Empoli, per un totale di oltre 400 studenti, in rappresentanza degli istituti Fermi-Brunelleschi, Calasanzio, SS. Annunziata, Pontormo e Ferraris.

"Le finalità dell'iniziativa è quella di sensibilizzare le nuove generazioni verso un'educazione al sport, al rispetto sia delle regole che dell'avversario e della figura del giudice in senso più ampio del termine, in un periodo storico nel quale la figura di coloro i quali indossano una divisa e/o rivestono un ruolo decisionale è sempre più messa in discussione e bistrattata. Un incontro pubblico rivolto agli adolescenti con l'obiettivo di riportare in primo piano i valori di buona educazione e di etica, insiti nello sport e determinanti nella vita di tutti i giorni, affinché la società di domani sia migliore di quella di oggi" afferma il presidente della sezione AIA di Empoli Lorenzo Sani.

