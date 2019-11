Att, il corso avrò Cura di te e cesti natalizi in vendita nei Coop.Fi

Al via le iscrizioni al corso di formazione dell’Associazione Tumori Toscana finalizzato a supportare il malato oncologico e la famiglia presso la loro abitazione, fornendo elementi di cura e assistenza e sostegno emotivo e relazionale.

Il progetto, dal titolo “Avrò cura di te”, è stato finanziato grazie alla campagna di crowfunding Firenze Crowd sostenuta da Fondazione Il Cuore si scioglie e Fondazione Cr Firenze ed è rivolto a familiari, volontari e professionisti e a tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche e gli aspetti delle Cure Domiciliari Oncologiche.

Il corso, della durata di 4 settimane, si terrà presso la Sala Soci Centro*Gavinana di Unicoop Firenze (Via Erbosa, 66/B/C Firenze) dal 14 gennaio al 4 febbraio 2020, ogni martedì con orario 17.30-20.

Gli incontri saranno tenuti da medici, infermieri, operatori socio-sanitari e psicologi che svolgeranno alcune lezioni teoriche e pratiche trasmettendo anche conoscenze sull’utilizzo alcuni dispositivi sanitari.

Al termine sarà consegnato un attestato di frequenza.

Chi lo desidera, al termine del corso, potrà proporsi come volontario presso le sedi ATT di Firenze e Prato.

Dal 12 al 30 novembre 2019 sarà possibile iscriversi – fino ad esaurimento dei posti disponibili- tramite il form sul sito www.associazionetumoritoscana.it dove è consultabile anche il programma completo del corso.

“Il corso Avrò cura di te muove oggi i primi passi – afferma Unicoop Firenze – Invitiamo i cittadini a informarsi e a partecipare, perché la conoscenza è importante per essere in grado di dare un sostegno concreto ai malati oncologici. Altrettanto importante è il confronto: prendere parte al corso sarà anche un modo, per chi si trova ad assistere un familiare, per sentirsi meno solo”.

"Il corso “Avrò Cura di Te” - dichiara Giuseppe Spinelli, Presidente dell'ATT- ha come finalità primaria quella di fornire un ulteriore aiuto alle famiglie con un familiare affetto da tumore, affinché non siano più sole nella ricerca di soluzioni spesso difficili per curare i malati di cancro presso il loro domicilio ma abbiano, realmente, la possibilità di avere un aiuto concreto e un sostegno psicologico per affrontare i momenti più difficili.

Ringraziamo la Fondazione Il Cuore si scioglie per l’importante opportunità e tutti coloro che ci hanno aiutato a finanziare il progetto".

Intanto da fine novembre tornano sugli scaffali dei Coop.Fi i cesti natalizi, di cui parte del ricavato andrà a sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite ai malati della Toscana.

Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa del Cesto di Natale offre la possibilità di fare un regalo gustoso e solidale.

Quest’anno in particolare il ricavato dei cesti sarà destinato al Progetto #MaiSoli un progetto di ospedalizzazione domiciliare gratuita intesa come strategia diintervento globale. L’ATT, infatti, si occupa non solo dei sintomi della patologia, ma anche di tutti i bisogni pratici, sociali e psicologici dell’intero nucleo familiare coinvolto nel percorso della malattia.

L’edizione 2019 del Cesto ATT presenta una gamma di proposte ancora più completa e variegata, sempre all’insegna della qualità e della solidarietà, con tre versione a tre prezzi diversi: Cesto Classico, dedicato quest’anno in particolare agli ingredienti per realizzare la famosa ricetta della pasta all’Amatriciana (Prezzo al pubblico 18,30 euro di cui 3 a favore di ATT), Cesto biologico con prodotti provenienti da aziende accuratamente selezionate (Prezzo al pubblico 24,90 euro di cui 5 a favore di ATT) e Cesto Gift con una vasta scelta alimentare arricchita da un utile accessorio per la cucina (Prezzo al pubblico 26,90 euro di cui 5 a favore di ATT).

Quest’anno inoltre sono state realizzate anche due versioni speciali del Cesto ATT acquistabili solo su Piùscelta, il sito di vendite online riservato ai soci di Unicoop Firenze (https://piuscelta.coopfirenze.it/). Il Cesto Gourmet Più1 realizzato con prodotti esclusivi e di altissima qualità (Prezzo al pubblico 49,90 euro di cui 10 a favore di ATT) e il Cesto Gourmet Picnic contenente ottimi prodotti enogastronomici e un bellissimo set da picnic (Prezzo al pubblico 69,90 euro di cui 10 a favore di ATT).

I Cesti ATT sono disponibili nel settore gastronomia.

Come regalo aziendale sono detraibili fiscalmente da imprese e professionisti in base all'art. 30 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014).

Per informazioni: www.associazionetumoritoscana.it

Fonte: A.T.T. - Ufficio Stampa

