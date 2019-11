Caduti Nassiriya, FdI-Cdx: "A Empoli ancora nessuna strada a loro intitolata"

“16 anni fa, l’attentato alla Caserma Italiana di Nassiriya. Per vile mano terroristica, in Iraq morirono ben 28 persone, di cui 19 italiani (carabinieri, militari e civili), in servizio per un’operazione di pace. Ancora oggi Empoli non ha una strada intitolata a questi caduti seppure sia stata approvata una mozione del Centrodestra nel febbraio 2017 che andava in questa direzione.

Proprio per questo, nel giorno dell’anniversario di questa tragedia, presenteremo al Sindaco Brenda Barnini un’interrogazione affinché ci spieghi il motivo per cui ancora oggi non è stata data piena attuazione all’impegno assunto in aula quasi tre anni fa, con l’auspicio che possa essere riportato come priorità nella sua agenda istituzionale”. Così i consiglieri di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli, Andrea Poggianti e Federico Pavese.

Fonte: "Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli"

Tutte le notizie di Empoli