Canottieri Limite debutta al Silver Skiff

Per la prima volta la Canottieri Limite partecipa alla prestigiosa regata del Silver Skiff.

La Silver Skiff di Torino, gara unica nel suo genere in Italia, è nata nel 1992 quando il socio della Canottieri Cerea Vittorio Soave, appassionato praticante di canottaggio fin dagli anni ’50, lanciò la sfida ai singolisti della Cerea e delle altre società torinesi sul percorso Cerea-Isolotto di Moncalieri-Cerea, per un totale di 11 km.

Nel 1994 la gara entrò a far parte del calendario regionale della Federazione Italiana di Canottaggio, come gara riservata agli atleti master. Nel 1997 la manifestazione fu inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana. Nel 2002 il Trofeo Silver Skiff è entrato a far parte del Calendario Internazionale della FISA (Fédération Internationale des Sports d’Aviron), ricevendo così l’ufficiale consacrazione di Regata Internazionale. Da allora la partecipazione dei migliori singolisti nazionali ed internazionali anche di livello mondiale ed olimpico è cresciuta esponenzialmente fino a contare oltre seicento iscritti ogni anno.

Si dice che un singolista non può definirsi tale se non partecipa almeno una volta nella vita alla Silver Skiff. Negli anni hanno partecipato gli azzurri Sartori, Galtarossa, Luini, Bertini, Pettinari e i campionissimi Willms, Cop, Tufte, Drysdale e i fratelli Sinkovic.

I protagonisti della Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica sono stati Toscani Michele nella categoria Master B, Paolucci Volfango nei Master E e Cecchi Enrico dei Master G. Tutti e tre vanno oltre le aspettative e si ritengono orgogliosi di aver partecipato alla Silver.

Fonte: Canottieri Limite

