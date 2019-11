Cena per il Rojava al Circolo Arci Sant'Andrea

Venerdì 15 novembre alle ore 20.00 al Circolo Arci di Sant'Andrea (Via Senese Romana, 409) Arci Empolese Valdelsa, Settembre Rosso, Anpi Empoli, Ambarabà, Mediterranea Empolese Valdelsa, Non una di meno, Comunità in Resistenza organizzano una cena benefit per la Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus, attiva anche nel Rojava sotto attacco dopo l'invasione del regime turco. In questa regione la popolazione è sotto i bombardamenti da un mese. I morti, i feriti ed i profughi sono in continuo aumento. L'associazione Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus è la diramazione nazionale di Heyva Sor a Kurdistanê, la più grande organizzazione umanitaria per il Kurdistan, attiva dal 1993. La sede italiana nasce da un gruppo di cittadini e cittadine curdi e italiani con lo scopo di organizzare iniziative di sensibilizzazione e raccolte fondi per la campagna internazionale di solidarietà con il popolo curdo. L’associazione si propone di fornire assistenza senza discriminazioni alle popolazioni civili, specialmente in aree povere, colpite dalla guerra o da calamità naturali. Al momento, sono rimasti l'unico ente sanitario nella regione assediata dal regime di Erdogan, sostenuto anche da milizie jihadiste. La serata, a partire dalle ore 20,00 prevede una cena al costo di 15 euro comprensiva di due primi, secondo e contorno (con alternativa vegetariana) acqua e vino. Il ricavato della serata andrà a finanziare le attività dell'organizzazione, in particolare gli interventi più urgenti:

▫️ il primo soccorso e la stabilizzazione dei feriti nelle zone del conflitto

▫️ il sostegno ai bisogni primari delle sfollate e degli sfollati interni (coperte, cibo, acqua)

▫️ il sostegno alle ambulanze nelle zone dove la Mezzaluna Rossa Curda sta operando in questi giorni

▫️ il sostegno psicologico

Interverranno: Alican Yildiz - Mezzaluna Rossa Kurdistan - Italia Onlus e Erdal Karabey - Comunità Curda Toscana.

Durante la serata:banchetto informativo Mezzaluna Rossa Kurdistan - Italia Onlus e Lotteria con opere di Becc (Empoli) e LB (Roma)

Per info e prenotazioni: Comitato Territoriale ARCI Empolese Valdelsa: 0571 844279

