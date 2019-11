Cestini e posacenere nuovi in arrivo a Montespertoli

Montespertoli ha deciso di investire in maniera importante sul decoro urbano nel centro storico del capoluogo, cominciando da un intervento prioritario per la pulizia di Piazza del Popolo: l'acquisto di posacenere per stimolare la cittadinanza a comportamenti decorosi e rispettosi del contesto urbano. Si tratta soltanto del primo step di una serie di interventi volti a stimolare rispetto del territorio e attenzione alla pulizia del paese.

"Sembrano piccole cose, ma la lotta per un ambiente urbano decoroso è importantissima: per questo abbiamo deciso di acquistare posacenere da installare sugli attuali cestini di Piazza del Popolo e nuovi cestini per la frazione di Anselmo. Tutti dobbiamo tenere al nostro paese e la sfida del decoro è una sfida che va vinta facendo squadra con i cittadini e i residenti" commenta il vicesindaco, Marco Pierini.

