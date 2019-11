Chiude lo stabilimento Sammontana a Pomezia

L'azienda empolese specializzata in croassanterie e gelati Sammontana, fa sapere che il prossimo 20 novembre chiuderà il suo stabilimento di Pomezia per trasferire la produzione a Verona, dove sono già attive 7 linee produttive.

I numeri di Pomezia

25mila metri quadrati di superficie, tre differenti tecnologie produttive e 102 milioni di prodotti ogni anno sono i numeri che caratterizzano questo stabilimento della Sammontana che dal 1973 è dedicato alla pasticceria surgelata di Tre Marie. Lo stabilimento è dotato di due linee produttive e una tecnologia per il confezionamento in buste di piccola taglia. I numeri si trovano sul sito dell'azienda.

Vertice al Ministero

Un incontro tra le parti si terrà al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si terrà il prossimo 25 novembre per parlare della annunciata chiusura dello stabilimento Sammontana di Pomezia, che metterebbe in strada 96 lavoratori per i quali le sigle sindacali Flai Cgil e Fai Cisl chiedono la cassa integrazione.

L'attuale amministrazione comunale di Pomezia parla mi mancata programmazione in grado di attrarre investimenti negli ultimi dieci anni, ma ci sarebbero tutte le intenzioni di creare le condizioni per attrarre investimenti. Il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà fa sapere sui quotidiani locali, che manca una collaborazione tra il territorio e la Regione Lazio.

Sammontana a Empoli

Nella città in cui è nata e nel territorio, Sammontana continua a investire anche nel territorio. È di questi giorni la notizia della rotatoria adottata in città (qui il link).

Quello di Empoli è il più grande stabilimento di Sammontana Italia. Qui ci sono 27 linee di produzione su 85mila metri quadrati e 527 milioni di porzioni ogni anno.

