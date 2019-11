Cultura a Pisa, il primo bilancio dell'assessore Magnani

A tre mesi dal suo insediamento come assessore alla cultura del Comune di Pisa l’assessore Pierpaolo Magnani traccia un primo bilancio e annuncia le prossime iniziative in programma, delineando l’idea di cultura che anima le linee guida dell’Amministrazione Comunale.

“Una delle linee guida fondamentali che sta alla base delle politiche culturali di questa Amministrazione è il coinvolgimento del ricchissimo tessuto di associazioni culturali che esiste a Pisa, un patrimonio importantissimo – spiega l’assessore Magnani –. Per questo ho convocato per lunedì 18 novembre alle ore 17.30 al Centro espositivo Sms alle Piagge, un momento di confronto pubblico aperto a tutte le associazioni culturali e le realtà del territorio che sono disponibili a collaborare con l’Amministrazione, proprio per dar vita ad un nuovo metodo di partecipazione alle attività culturali cittadine e per programmare tutti insieme le politiche culturali della nostra città, valorizzando tutte le molteplici realtà che arricchiscono il nostro territorio. In quell’occasione parlerò della mia idea di creare un unico portale dell’associazionismo e della cultura, in cui siano inseriti tutti gli eventi e le attività che ci sono a Pisa. In quell’occasione inoltre potremo discutere insieme le idee per far vivere il Centro espositivo Sms, rimasto finora vuoto e inutilizzato”.

“Per l’ultima settimana di novembre abbiamo organizzato come Comune tre eventi che, in linea con la rassegna che si è tenuta in piazza della Stazione, portano la cultura e l’arte in strada, alla portata di tutti. Si parte con la serata di venerdì 22 novembre che prevede un videomapping dedicato ai trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino che verrà proiettato sulla facciata delle Logge dei Banchi e di Palazzo Pretorio. Sabato 23 seguirà il concerto di Geoff Wesltey alle Officine Garibaldi. Geoffrey Martin "Geoff" Westley è un musicista, compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore britannico che ha collaborato con molti artisti internazionali come i Bee Gees dei quali è stato Direttore Musicale, Peter Gabriel, Phil Collins, ma anche Lucio Battisti e Claudio Baglioni. Infine venerdì 29 e sabato 30 novembre ci sarà l’iniziativa di due giorni dedicata al trentennale del murale di Keith Haring, con l’inaugurazione venerdì 29 della nuova segnaletica turistica che indica l’opera e l’organizzazione di un momento di festa con musica e dj-set nella piazzetta davanti al murale. Sabato 30 si terrà un vernissage, con esibizioni di live painting, un videomapping ispirato a Haring e una festa con musica anni ’80 in piazza XX Settembre e Logge dei Banchi. Una due giorni per festeggiare in città il grande artista americano che ha scelto Pisa per lasciare l’unico murale da lui pensato e realizzato per essere permanente.”

“Come dimostrato – conclude Magnani - con l’organizzazione della rassegna “Vibrazioni positive” alla Stazione nel mese di ottobre, che ha visto la piazza di un quartiere con forti problemi di degrado, vivere un’energia sana e pulita, grazie all’arte e all’attività portata dai gruppi cittadini che hanno partecipato alla rassegna, un’altra delle linee guida delle politiche culturali è quella di portare la cultura in tutti i quartieri della città. Crediamo molto nel valore sociale della cultura, nell’arte che va incontro alla gente per creare momenti di incontro e motivi di impegno, soprattutto per i giovani.”

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa