Diabete, Lions Serravalle a tavola con Slow Food

Un’iniziativa all’insegna della prevenzione, allietata dai gustosi sapori della nostra terra. Questa la sintesi dell’evento organizzato dal Lions Club di Serravalle P.se, che si terrà venerdì 15 novembre presso l’istituto alberghiero “F. Martini” di Montecatini T.me a partire dalle ore 18.00.

“Diabete, stile di vita e alimentazione”, è il titolo del convegno, che si inserisce nella settimana mondiale di lotta a una malattia che sta diventando una patologia in rapida diffusione. Saranno ospiti degli organizzatori un chirurgo vascolare e un medico nutrizionista che forniranno dati e indicheranno stili di vita utili per non incorrere, nel corso della vita, nel diabete di tipo 2. A tutti i partecipanti che lo desidereranno sarà somministrato gratuitamente un test, da realizzare in pochi minuti, che indicherà la propensione di ciascuno ha soffrire in futuro di diabete. Inoltre, vista la stretta connessione della malattia, non solo con l’alimentazione sbagliata, ma anche con la mancanza di attività fisica, sarà allestita una pista mobile per il gioco delle bocce, gestita dai responsabili della Fib Toscana, dove chiunque potrà provare a giocare. L’esperimento è stato pensato nell’intento di far comprendere quanto il movimento sia utile nella strategia della prevenzione e della lotta alla patologia.

La giornata di lavori si concluderà con una conviviale molto speciale, all’insegna del gusto, ma anche della salubrità, realizzata in collaborazione con il Lions Club Montecatini T.me e organizzata da Slow Food, interamente con prodotti del territorio, scelti con una particolare attenzione al contenuto glicemico, ad essa hanno già aderito oltre un centinaio di persone e il ricavato sarà devoluto alla ricerca attraverso L’Associazione Diabetici Pistoia. La sede, grazie alla disponibilità del Preside Monti, non poteva che essere la bella cornice dell’Istituto Alberghiero che vedrà il coinvolgimento degli studenti e dei loro insegnati.

Un impegno importante per i due Lions Club, spiega Francesca Bardelli, Presidente del Serravalle, animati come sempre dal desiderio di essere a servizio della gente, nello spirito del motto We Serve che costantemente portano avanti. L'iniziativa rientra infatti nella campagna del distretto 108 LA Toscana, fortemente impegnato quest’anno, su indicazione dello stesso Governatore, nella prevenzione e nella lotta alle patologie diabetiche.

Il convegno è aperto al pubblico e saranno presenti i Sindaci dei Comuni di Montecatini e Serravalle P.se, il Presidente della Provincia, l’Assessore regionale all’Ambiente Federica Fratoni, le autorità civili locali e i dirigenti Lions del Distretto Toscana.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese