Divise naziste al Lucca Comics, rintracciati i due minorenni

Sarebbero due minorenni di Imola i ragazzi che il 1 novembre, a margine di un'iniziativa del Lucca Comics, hanno indossato divise naziste con al braccio una fascia delle SS. Gli investigatori della Digos di Lucca e Bologna hanno rintracciato i giovani. La Procura per i Minori sta valutando se vi sono ipotesi di reato. Anche altri ragazzi qel giorno indossavano divise militari e alla polizia hanno spiegato che stavano mettendo in scena una specie di simulazione storica di epoca bellica. Dagli accertamenti è poi emerso che la performance non faceva parte di quelle previste dalla manifestazione.

