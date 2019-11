Doctor Web & Mister Truffa, la presentazione a Careggi

Doctor Web & Mister Truffa è il titolo del libro del giornalista di RaiNews24 Gerardo D’Amico che sarà presentato dall’autore, volto noto del giornalismo scientifico nazionale, nel corso del seminario “Comunicare salute senza bufale” in programma mercoledì 13 novembre nell’Aula Magna del Nuovo Ingresso dell’Azienda Careggi in Largo Brambilla a Firenze a partire dalle 11.

L’evento gratuito e aperto al pubblico è organizzato dal Centro di Riferimento Regionale della Toscana in fitoterapia (CERFIT) di Careggi diretto dal dottor Fabio Firenzuoli per confutare, con l’aiuto del giornalismo del servizio pubblico, alcuni luoghi comuni sull’impiego terapeutico delle erbe, primo fra tutti il falso mito della loro presunta incapacità di nuocere alla salute.

“Notizia pericolosamente falsa – ricorda Firenzuoli – fra le sostanze chiamate naturali, non sintetizzate in farmaci, si trovano potenti veleni e anche quelle considerate innocue possono causare effetti collaterali gravi o comunque rilevanti se usate in quantità eccessiva o in abbinamenti che possono esse tossici per l’organismo”.

