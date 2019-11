Empoli Swarm Dodgeball, la pre-season con il botto

Parte con il botto la stagione dell’Empoli Swarm Dodgeball.

Dopo il bellissimo terzo posto conquistato dalla formazione femminile durante il trofeo Lilith (trofeo per finanziare l’associazione Lilith che da anni aiuta le donne vittime di violenza), la compagine maschile della società di dodgeball empolese conquista un altrettanto bel terzo posto nella Pre-Season Cup AIDB! Ma andiamo con ordine.

I ragazzi giallo-neri, nonostante un girone per niente semplice con Springout Forlì, i giovanissimi Shamrock Academy e Macellai Shamrock, dopo aver raccolto 2 vittorie nelle prime gare contro Springout Forlì e Shamrock Academy, e la sconfitta arrivata all’ultimo set contro i fortissimi Macellai Shamrock, si classificano 2° del girone andando a giocarsi la qualificazione alle semifinali contro i Black Sheep Brugnera.

Partita molto difficile anche quella contro i Black Sheep Brugnera, dove la stanchezza cominciava a farsi sentire, ma grazie ad un ottimo affiatamento all’interno della squadra i ragazzi Swarm sono riusciti a vincere anche questa partita, e perciò sono riusciti a conquistare l’accesso alle semifinali.

Semifinali in cui sono andati a giocare contro i Birrai Shamrock Ravenna. Nonostante la forza degli avversari la partita è sempre stata in bilico, ma complice la grande esperienza degli Shamrock e la stanchezza, i ragazzi empolesi non sono riusciti a vincere questa bellissima partita e sono perciò andati a giocarsi la ‘finalina’ 3° - 4° posto contro gli Oragiobat Castenaso.

Anche quest’ultima partita è sempre stata in bilico, a confermare l’ottimo livello di tutte le squadre in campo, ma grazie ad un ottimo primo tempo che ha permesso agli empolesi di mettere da parte un buon margine, l’Empoli Swarm ha avuto la meglio sugli Oragiobat Castenaso, conquistando così il 3° posto!

Per rivedere tutte le partite andate sulla pagina facebook della società empolese.

In campo per l’Empoli Swarm in questo torneo: Bracaloni Matteo, Casale Michael, Chesi Massimo, Ghimbasan Gabriel, Gozzi Alessandro ©, Gozzi Samuele, Hilario Efren Jr., Infurna Daniele, Neri Simone (coach).

Menzione speciale per la formazione Swarm va a Matteo Bracaloni, votato come MVP del torneo.

