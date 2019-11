Esce fuori strada con l'auto e si ribalta: in ospedale con l'elisoccorso

I vigili del fuoco di Saline di Volterra sono intervenuti alle ore 17:30 circa per un incidente stradale tra le località di Ponteginori e Casino di Terra, a Montecatini Val di Cecina. Per cause in corso di accertamento il conducente di una vettura ha perso il controllo della stessa ribaltandosi e finendo in mezzo alla sede stradale. Il ferito è un 78enne straniero residente nel Pisano. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Pisa con Pegaso per trauma cranico e agli arti superiori.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre la persona e consegna la persona del 118 per le cure del caso.

