Fiera di Castelfranco, per un giorno giostre a metà prezzo

C’è già fermento per l’arrivo delle giostre a Castelfranco di Sotto: sembra di sentire l’odore dei dolciumi, le risate dei bambini e la musica che risuona da Tagadà, Bruco Mela e macchinine a picchio.

Torna dal 14 al 19 novembre 2019 la storica Fiera di San Severo: sei giorni di divertimento e allegria per grandi e piccini nel centro del paese.

La manifestazione inaugura ufficialmente giovedì 14 novembre con l’apertura del Parco Divertimenti allestito con le attrazioni dello “spettacolo viaggiante”: più di 50 giostre per il divertimento di bambini e ragazzi da zero a vent’anni. Dal mini Bruco Mela, al mini autoscontro alla pista autorodeo, per i più piccoli, al Tagadà, il Matterhorn (“Gatto delle nevi”) e i calcinsella, più adatti a ragazzi dai 13 anni in su.

Annoiarsi sarà davvero un’impresa tra scivoli e mini slitta, pugnometri, pesche, sollevamento tappo, gonfiabili, tiri al bersaglio di vario genere e sfere galleggianti.

Quest’anno, in occasione della “Giornata del bambino e del diversamente abile”, venerdì 15 novembre, tutti (residenti e non) potranno usufruire di uno sconto del 50% su tutte le attrazioni. Un giorno speciale che, oltre a questa promozione, prevedrà l’accesso gratuito alle giostre per i portatori di handicap.

Domenica 17 novembre, oltre ai giochi, nel centro storico sarà allestito un mercato straordinario con tante bancarelle di ogni genere. Una fiera-mercato di commercianti che venderanno merci di ogni tipo: dall’antiquariato al collezionismo, dai prodotti gastronomici della buona tavola all’hobbistica. Non mancheranno i dolciumi tipici della fiera, ma anche abbigliamento e vendita di animali vivi (come uccelli e roditori).

Lunedì 18 novembre è in programma la Festa del Patrono in cui viene ricordato San Severo e nella quale, oltre alla celebrazione religiosa, resterà attivo il grande Luna Park. In aggiunta alle attrazioni della fiera, nel centro del paese saranno presenti anche degli artisti di strada per arricchire ulteriormente l’animazione.

Pur essendo festa patronale, la mattina il mercato del lunedì si svolgerà regolarmente, verrà solo trasferito su Viale Italia.

Martedì 21 novembre torna il Fierone. Come per la domenica, anche in questa giornata il centro storico e le aree limitrofe ospiteranno numerosi banchini che i commercianti allestiranno in una mostra mercato di prodotti di vario genere.

“La Fiera di Castelfranco è un evento che attira ogni anno centinaia di persone da tutto il comprensorio – ha commentato il Sindaco - . Una bella occasione di festa per bambini, ragazzi e famiglie”.

“La nostra è rimasta una delle ultime fiere di giostre che ha mantenuto la propria location vicino al centro storico – ha aggiunto Gabriele Toti - . Questo la rende un fenomeno d’attrazione per le attività commerciali che rimangono aperte per i giorni di fiera e, al tempo stesso, mette a disposizione dei visitatori molti bar e caffetterie come punti di ristoro”.

L’allestimento così centrale non crea problemi di posti auto: nelle zone limitrofe alla Fiera è possibile trovare ampi parcheggi.

In occasione della Fiera il Museo Archeologico di Castelfranco di Sotto effettuerà delle aperture straordinarie nei giorni di sabato 16 e domenica 17 novembre in orario: 15-19.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto