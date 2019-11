Firenze Marathon, linea T2 interrotta tra Unità e Ponte all'Asse

Domenica 24 novembre, per consentire lo svolgimento di Firenze Marathon, dalle 8.30 alle 9.30 il servizio della linea T2 sarà interrotto tra le fermate “Unità” e “Ponte All’asse”.

Per consentire il passaggio dei corridori – che percorreranno Viale Fratelli Rosselli incrociando anche la linea T2 – il servizio non potrà essere svolto alle fermate “Unità”, “Alamanni Stazione”, “Rosselli”, “Belfiore” e “Redi”. Mentre il tratto della linea T2 tra “Ponte all’Asse” e “Peretola” sarà regolare.

Dalle 8.30 alle 9.30 un servizio bus navetta collegherà la fermata T1 “Leopoldo” con la fermata T2 “Ponte All’Asse”. I bus non faranno fermate intermedie e non serviranno le fermate chiuse poiché il tratto coinvolto, per permettere la manifestazione, sarà chiuso anche al traffico veicolare.

Qui i dettagli dei bus che collegano le fermate Ponte all’Asse (T2) e Leopldo (T1):

Dal centro città all’Aeroporto. Chi, dal centro città, è diretto verso Peretola deve prendere la linea T1 in direzione Careggi e raggiungere la fermata T1 “Leopoldo”, scendere e prendere il bus navetta (che passerà in Via Galluzzi), che porterà alla fermata T2 “Ponte all’Asse” dove sarà possibile riprendere il tram in direzione Peretola Aeroporto.

Dall’Aeroporto al centro città. Chi prende la T2 in direzione centro città, raggiunta la fermata “Ponte all’Asse”, dovrà prendere il bus navetta (che passerà in Viale Corsica) che porterà alla fermata della linea T1 “Leopoldo”. Arrivati a Leopoldo sarà possibile dirigersi verso il centro città prendendo il tram in direzione Villa Costanza.

Su www.gestramvia.com tutti i dettagli e le mappe su dove trovare i bus navetta

Fonte: Ufficio Stampa

