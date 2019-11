Fucecchio commemora le vittime della strage di Nassirya

Alessio Spinelli: "Facciamo una profonda riflessione politica su tutti questi morti: continuare a definire questa guerra combattuta dai nostri soldati all'estero come “missioni di pace” è in sintonia con i valori della nostra Costituzione (Art.1)?

In queste nazioni, dove si convive da sempre con attacchi terroristici che producono morti, non è possibile continuare a definirle missioni di pace!

Non sarà ora di ritirare tutti i contingenti militari italiani prima di andare a commemorare altri morti per tutte queste inutili “guerre” combattute all’estero? Investiamo di più in azioni e progetti di cooperazione internazionale, al fine di prevenire e non ... morire. Sono particolarmente contento che sia intervenuto il consigliere della Lega Marco Cordone. Mi dispiace che non siano state presenti anche le altre forze politiche di opposizione".