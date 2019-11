Lacrime e sorrisi per ricordare Giorgio Grana

"Continua a farci ridere da lassù": in tanti hanno voluto ricordare con un sorriso tra le lacrime la figura di Giorgio Grana, 72enne storico volontario della Croce d'Oro di Limite sull'Arno. Da alcune settimane lottava contro una brutta malattia all'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli ma la vicinanza della moglie Sandra e dei figli Stefano, Francesca e Sabrina non è mai mancata. La voglia di rendere la vita più allegra agli altri è sempre stata una caratteristica di Giorgio Grana, che per Natale indossava i panni di Santa Claus per consegnare i regali ai bambini della zona e si adoperava anche per iniziative benefiche e di soccorso con la Croce d'Oro. Tra i ricordi agrodolci anche una dedica per Giorgio dei disegnatori Daniele Caluri ed Emiliano Pagani al loro libro 'Don Zauker', nella quale il prete fuori dagli schemi incita, con irriverenza, a non mollare. Domani alle 10.30 i funerali a Spicchio di Vinci, dove vive la famiglia Grana, poi la sepoltura nel vicino cimitero di via Sanzio.

Tutte le notizie di Vinci