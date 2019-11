Interventi di fresatura e asfaltatura nel comune di San Casciano sulla Sp92

Per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione stradale, con fresatura ed asfaltatura, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sp 92 un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, la limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata nell'area di cantiere, in tratti saltuari e diversi, dal km 2+040 al km 4+140 circa, in località Calcinaia-Mercatale, nel comune di San Casciano Val di Pesa, dal giorno 14 al 15 novembre 2019, con orario lavori 8/17.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

