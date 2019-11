Ladro sorpreso a rubare in auto, arrestato

I militari del Norm di Piombino, nel corso del pomeriggio di domenica 10 novembre, hanno incrociato per strada P.D., 68enne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, disoccupato e di fatto senza fissa dimora, vecchia conoscenza dei militari in quanto lo avevano più volte sorpreso in flagranza di reato sorpreso a rubare su alcuni veicoli lasciati in sosta. I militari hanno seguito i suoi spostamenti.

Trascorse circa un paio d’ore l’uomo, dopo aver percorso un lungo tratto di strada di via della Principessa nel Comune di San Vincenzo, improvvisamente si è spostato nel lato a ridosso del parco di Rimigliano dove era parcheggiata una Fiat Punto e, con mossa fulminea, ha armeggiato sulla serratura della portiera e in pochi secondi è entrato nell’abitacolo rovistando nel cruscotto.

I carabinieri hanno bloccato l’uomo che nel frattempo era uscito dal veicolo. Nella sue tasche i militari hanno recuperato 6 euro in monetine, un paio di oggetti asportati dal veicolo e una forbice da elettricista. Quest’ultima è stata utilizzata per scardinare la serratura della portiera del vicolo.

P.D.è stato quindi condotto nella sede della Compagnia Carabinieri per la completa ricostruzione di quanto accaduto e per rintracciare anche il proprietario del veicolo al quale, successivamente, è stato restituito quanto asportato dall’uomo. L’uomo è stato quindi arrestato per il reato di furto aggravato su auto e, su disposizione del p.m. di turno Dott. Volpe, tradotto presso il carcere “Le Sughere” di Livorno.

Nel pomeriggio dell’11 novembre si è celebrato il processo per direttissima presso il Tribunale di Livorno ove il giudice Dott. Miniussi ha convalidato l’arresto e aggiornato la data del processo al prossimo 3 dicembre, disponendo nel frattempo la custodia cautelare in carcere per l’uomo.

