Le cerimonie in ricordo delle Vittime della Meloria

Si terranno giovedì 14 novembre le celebrazioni in ricordo delle vittime della sciagura aerea della Meloria, di cui quest’anno ricorre il 48° anniversario.

Il 9 novembre del 1971 un Hercules C-130 della Royal Air Force, decollato dall’aeroporto di Pisa per un’esercitazione congiunta italo-britannica in Sardegna, precipitò in mare nella zona delle secche della Meloria. Non ci furono superstiti tra i 46 paracadutisti italiani a bordo e i sei membri dell’equipaggio britannici.

I caduti saranno ricordati con cerimonie, promosse dal Comando del 187° Reggimento Paracadutisti "Folgore”, che si svolgeranno al Cimitero comunale della Cigna e al monumento eretto in memoria dei Caduti della Meloria, in via Dino Provenzal.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento delle cerimonie in condizioni di sicurezza, giovedì 14 novembre saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

dalle ore 7 alle ore 13 divieto di sosta con rimozione forzata nell'area di parcheggio di via Urano Sarti adiacente alla chiesa di Santa L ucia, eccetto veicoli autorizzati;

divieto di sosta con rimozione forzata (e dalle ore 10.30 anche divieto di transito fino al termine della cerimonia) lungo il tratto di via Provenzal compreso tra via Silvestro Lega e via Catanzaro, e nell’area di parcheggio di piazza Borrani a partire dall’intersezione con via Provenzal (carreggiata lato sud), eccetto veicoli autorizzati;

dalle ore 7 alle ore 11 divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Aldo Mei nell’area di parcheggio centrale antistante all’ingresso del Cimitero Comunale (civico 19/a), al fine di consentire il posizionamento dei bus dei partecipanti alla cerimonia.

